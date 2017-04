Laatste jood Pakistan mag zich officieel joods noemen

De Pakistaanse Fishel Benkhald staat bekend als de laatste jood van Pakistan. Van moederszijde zou hij joods zijn, beweerde Benkhald, die zich onlangs na een lange juridische strijd ook als zodanig mocht laten registreren. Onzin, zegt zijn oudste broer nu. Hij liegt „voor 100 procent.”

Fishel Benkhald, nu 29 jaar, kwam in 2014 in het nieuws omdat hij zich als jood wilde laten registeren in het streng islamitische Pakistan. Benkhald werd in het Pakistaanse Karachi geboren als vierde in een gezin van uiteindelijk vijf kinderen.

Zijn vader was islamitisch, maar zijn moeder was –zoals Benkhald liet weten– een Iraanse jodin. Terwijl de andere kinderen in het gezin islamitisch opgroeiden, werd de jonge Benkhald aangetrokken tot het joodse geloof van zijn moeder dat ze in stilte beleed. Op Twitter verhaalde hij de laatste jaren over zijn herinneringen aan zijn moeder die iedere vrijdag de Challah –het gevlochten brood dat op sjabbat wordt gegeten– bakte en de zegenwens uitsprak over de kaarsen. „Ik bad altijd samen met haar.”

In 2014 besloot Benkhald een juridische strijd aan te gaan om erkenning te krijgen voor zijn joods-zijn. Op zijn identiteitsbewijs stond vermeld dat hij moslim was, maar hij wilde zich als jood laten registreren. Een hachelijke kwestie, omdat dit zou kunnen uitlopen op de doodstraf wegens afvalligheid van de islam.

De islam stelt dat de kinderen van een islamitische vader automatisch moslim zijn, terwijl in het joodse geloof het joods-zijn wordt doorgegeven via de moeder. Belangrijk punt hierbij is Benkhalds verklaring dat hij nooit in zijn leven de islam had beleden. Van afvalligheid kon dus geen sprake zijn.

Mishandeld

De rechtszaak had tot gevolg dat Benkhald de aandacht van fundamentalisten op zich vestigde. Op het internet was hij een discussie aangegaan over religieuze vrijheid in Pakistan en in maart 2015 werd hij daarom uitgenodigd om in een restaurant in Karachi zijn ideeën hierover uiteen te zetten. Daar aangekomen werd hij opgewacht door een menigte die hem aanviel en mishandelde. De politie arresteerde hem en onderwierp hem 17 uur lang aan een verhoor. Hij werd ervan verdacht een buitenlandse agent te zijn die in Pakistan burgerlijke onrust wilde aanwakkeren.

In november 2015 werd Benkhalds verzoek om zijn joodse religie op zijn identiteitsbewijs te vermelden afgewezen. Enkele dagen geleden echter gaf het Pakistaanse ministerie van Binnenlandse Zaken opeens wel toestemming om zijn religie op het document te wijzigen. Mensenrechtenorganisaties zagen dit als een positieve ontwikkeling en Benkhald zelf verklaarde dat hij hoopt dat nu ook andere joodse families in Pakistan van die mogelijkheid gebruik zouden maken. Volgens hem leven er in het geheim nog zo’n 900 joodse families in Pakistan. In 1948 werd een grote joodse gemeenschap uit het land verdreven.

Gestoord

Deze week meldde zich echter ook Benkhalds oudste broer Mohammed Iqbal, die in Saudi-Arabië woont. Hij beweert dat Benkhald „voor 100 procent loog.” Zowel hun vader als hun moeder waren moslims die vlak voor hun dood de bedevaart naar Mekka maakten. „Hoe zou het mogelijk zijn dat Saudi-Arabië een jodin toestemming geeft om Mekka te betreden?” aldus Mohammed Iqbal. Fishel Benkhald is volgens hem „mentaal gestoord.”