Laatste dienst Oostkerk Middelburg

Rijkswaterstaat heeft pompen geplaatst zodat water vanuit de Maas naar het Maas-Waalkanaal gepomt kan worden. Het waterpeil in de rivier is extreem gezakt nadat een Duits binnenvaartschip dwars door een stuw van de John S. Thompsonbrug bij Grave is gevaren. beeld ANP Piroschka van de Wouw