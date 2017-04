Kerkverzekeraar Donatus betaalt leden terug

Kerken- en monumentenverzekeraar Donatus Verzekeringen in Rosmalen betaalt aan zijn leden 45 procent van de voor 2016 ingelegde premies terug. Dat is een totaalbedrag van 12,7 miljoen euro.

De terugbetaling is mogelijk dankzij een brutowinst na belastingen van 12 miljoen euro, meldde Donatus donderdag op basis van zijn jaarverslag over 2016. Met dit gebaar toont Donatus naar eigen zeggen zijn „onderlinge karakter zonder winstoogmerk.”

Met een schade voor eigen rekening van 8,2 miljoen euro is 2016 een redelijk gunstig schadejaar geweest (8,6 miljoen euro in 2015).

Het totaalaantal schademeldingen was vorig jaar met 2381 meldingen 17 procent lager dan in 2015 (2875 meldingen). Dit verschil wordt met name verklaard door het lagere aantal stormschades (220 minder dan in 2015).

De schadelast vanwege diefstallen, inbraken en vandalisme is met 38 procent gedaald van 1,6 miljoen euro (760 schadegevallen) in 2015 naar 1 miljoen euro (606 schadegevallen) in 2016. Het aantal koper- en looddiefstallen hierin bedroeg 175 in 2016, tegen 214 in het voorafgaande jaar.