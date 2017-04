Kerken Koarnjum en Jelsum naar stichting

De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft vorige week de kerkgebouwen van Koarnjum en Jelsum (foto) overgenomen van de hervormde gemeente Britsum-Cornjum-Jelsum. Bijzonder is dat het benodigde instandhoudings- en exploitatiefonds beschikbaar wordt gesteld in de vorm van landerijen.

De Sint-Genovevakerk van Jelsum dateert uit de twaalfde eeuw. In het tongewelf van de kerk bevinden zich gesneden rozetten met de symbolen van het lijden van Christus. Het betreft hier een van de weinige nog overgebleven middeleeuwse gewelfversieringen in Friesland. De Sint-Nicolaaskerk van Koarnjum werd in 1873 gebouwd ter vervanging van een bouwvallig geworden vroegmiddeleeuwse kerk.

De kerken van Koarnjum en Jelsum komen na de overdracht aan de stichting in beheer bij een plaatselijke commissie. De kerken worden na de overdracht nog 34 keer per jaar gebruikt voor de eredienst. Via de commissie kan de kerk gehuurd worden.

De overdracht hangt samen met het feit dat de gereformeerde kerk en de gemeenten in Britsum, Cornjum en Jelsum sinds zondag verdergaan als protestantse gemeente Britsum-Cornjum-Jelsum.