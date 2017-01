„Kerk kan gevluchte steunen”

Particulieren, kerken, bedrijven of andere organisaties kunnen financieel, emotioneel en sociaal garant staan voor een vluchteling die naar Nederland komt. De mogelijkheden daarvoor moeten worden onderzocht.

Dat bepleit VluchtelingenWerk Nederland in het woensdag gepresenteerde ”Actieplan veilige routes”. Het plan, waarvan de zogeheten ”private sponsorhips” een onderdeel zijn, toont volgens de belangenorganisatie „de mogelijkheden waartoe de overheid juridisch, maar ook menselijk gezien verplicht is.”

VluchtelingenWerk stelt dat Europa „er alles aan doet om te zorgen dat vluchtelingen nooit onze grens bereiken. Vluchtelingen sterven nu op de Middellandse Zee of zitten in erbarmelijke omstandigheden in Griekse en Turkse kampen en kampen in de regio, omdat landen barrières opwerpen en hun verantwoordelijkheid doorschuiven.”

Met het plan draagt VluchtelingenWerk alternatieven aan. „Verleen door middel van ”humanitaire visa” toestemming voor kort verblijf in een land om een asielprocedure te kunnen doorlopen. Asielzoekers kunnen zo zelfstandig via een normale manier naar Europa reizen.”

Ook zou de overheid via humanitaire programma’s bescherming moeten bieden aan vooraf duidelijk afgebakende groepen vluchtelingen die nog in het land van herkomst of in de regio verblijven. VluchtelingenWerk beseft dat Nederland „niet alleen het leed van de wereld kan dragen”, maar wil meer inzet voor vluchtelingen.