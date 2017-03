Kerk Iran groeit tegen verdrukking in

De Iraanse christelijke zender ”Mohabat TV” maakte enkele dagen geleden bekend dat de Iraanse republikeinse garde weer twee christenen heeft gearresteerd in de provincie Azerbaijan. Het betrof hier een moeder (Anousheh Rezabakhsh) en haar zoon Soheil. In hun huis aanwezige christelijke literatuur werd geconfisceerd. Sindsdien is er niets meer van hen vernomen. Bekend is dat moeder en zoon beiden kampen met gezondheids problemen. Christelijke organisaties maken zich daarom zorgen over hun lot.

Beiden waren recente bekeerlingen tot het christendom. Het Iraanse regime maakt zich zorgen over dit fenomeen, omdat volgens de Iraans-Amerikaanse academicus Eliot Assoudeh het christendom de snelst groeiende religie in Iran is „en veel christelijke bekeerlingen wagen hun leven door heimelijk ondergrondse kerken te bezoeken.”

Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor ”Mohabat TV”, opgericht in 2006, die de christelijke boodschap in het Farsi in Iran verspreidt. ”Mohabat TV” heeft een aantal christelijke helpers aangesteld die door Iraniërs die dit wensen telefonisch kunnen worden benaderd. Ook dit is echter niet zonder risico omdat de Iraanse staat nauw in de gaten houdt wie contact opneemt met ”Mohabat TV”. Met vaak arrestatie en vervolging als resultaat.

Nazanin Baghestani is een van deze christelijke helpers bij ”Mohabat TV”. Het meest dramatische wat ze ooit heeft meegemaakt, speelde zich juni 2011 af. Terwijl een christelijke Iraniër met haar sprak, viel de Iraanse geheime politie zijn huis binnen. Hij werd gearresteerd maar daar bleef het niet bij. Terwijl de christelijke Iraniër werd weggevoerd, zette een lid van de geheime politie in diens woning het gesprek met Baghestani voort. Hij vertelde haar dat de christen die net gearresteerd was „al een keer eerder door hem was opgepakt. Ik heb hem toen gewaarschuwd. Ga niet naar de stad en vertel anderen dat je christen bent geworden en dat zij dat ook moeten doen. Hij heeft prolemen voor anderen veroorzaakt. Ik heb hem net weer gearresteerd. Ik zweer bij God: ik zal hem zo hard slaan dat hij bijna dood zal zijn. Luister, mevrouw. Jullie veroorzaken een hoop problemen voor de Iraanse jeugd.”

Toen werd het gesprek afgebroken. De jonge christelijke man die gearresteerd was, werd kort daarop gedood. Het weerhoudt Iraniërs er echter niet van om ”Mohabat TV” te bellen.

Vrouwen blijken een belangrijke en centrale functie te vervullen bij de snelle verspreiding van het christendom in Iran. Open Doors bracht in januari het 17-pagina’s tellende rapport ”Women rebuilding the future of the church” uit. Vrouwen blijken in Iran in grote aantallen te werken als evangelisten en leraressen op zondagscholen. In toenemende mate treden ze ook op als voorgangers in huiskerken. In Iran werken naar verhouding meer vrouwen als voorganger dan in veel Westerse landen. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Een aantal van hen werd reeds gearresteerd en gemarteld.