Kerk in VS mag naam dopeling publiek maken

Het openbaar maken van de naam van een dopeling vormt een integraal onderdeel van de dooppraktijk.

Dat stelt het Amerikaanse hooggerechtshof. Het hof deed vorige week uitspraak in een zaak die was aangespannen door een Syrische ex-moslim die in 2012 in een presbyteriaanse kerk in Tulsa (Oklahoma) was gedoopt en daarna terugkeerde naar Syrië om te trouwen. In Syrië werd hij ontvoerd en met de dood bedreigd door islamitische extremisten, die op de site van de kerk hadden gezien dat hij gedoopt was. Terug in de VS klaagde de man de kerk aan wegens het openbaar maken van zijn naam.

Het hof oordeelde dat het publiceren van de naam van een dopeling een integraal onderdeel is van de dooppraktijk.