Kerk en religie spelen nauwelijks rol bij Europese jeugd

Kerk en religie spelen in het leven van de meeste Europese jongeren nauwelijks nog een rol.

Dat blijkt uit een onderzoek onder meer dan 200.000 personen tussen de 18 en 34 jaar, afkomstig uit tien verschillende Europese landen. Het gaat om deelnemers uit België, Duitsland, Griekenland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje en Tsjechië

De eerste resultaten van de studie –vooral voor Duitsland– werden gisteren in Mainz gepresenteerd. Zo’n 85 procent van de jong volwassenen zegt dat ze zonder geloof in God gelukkig kunnen zijn.

Ruim 85 procent heeft geen of zeer weinig vertrouwen in religieuze instituten. In geen van de deelnemende landen vertrouwt meer dan drie procent van de deelnemers de instituten volledig. In Duitsland en Nederland is het wantrouwen het laagst, respectievelijk 47 en 48 procent.

Het onderzoek maakt deel uit van een grootschalige studie ”Generation What?” naar de opvattingen van jongeren in Europa. Zo’n 1 miljoen jongeren uit 35 landen beantwoordden via internet tussen april 2016 en maart 2017 vragen over onderwerpen als werk, onderwijs, politiek, media, Europa, seksualiteit en geluk. Het is het grootste onderzoek dat ooit in Europa onder jongeren is gehouden.

Ruim 80 procent van de deelnemers heeft geen vertrouwen in de politiek. In Griekenland gaat het om 67 procent van de jongeren, in Frankrijk om 62 procent, in Italië om 60 procent en in Duitsland slechts om 23 procent.

Een mogelijke oorzaak voor het wantrouwen kan zijn dat bijna negen van de tien ondervraagden een groeiende sociale ongelijkheid in hun land waarneemt. Deze uitkomst komt voor in alle deelnemende landen.

Het vertrouwen in kerken en religie valt nog lager uit dan dat in de politiek of in de media. Zo’n 58 procent van de jonge Europeanen vertrouwt hen helemaal niet en 28 procent nauwelijks.

Ondanks het wantrouwen kijkt het merendeel van de jongeren positief naar de toekomst. Ruim 55 procent blikt positief naar wat er komen gaat.

Vanuit Nederland is de televisieomroep BNN-VARA betrokken bij het onderzoek.