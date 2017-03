Kazuifels, collectebonnen en avondmaalsstellen op de Kerkenbeurs

Kerkrentmeesters, beheerders en bestuurders, kerkenraadsleden, parochiebestuurders, predikanten, pastoors en kosters, kerkbladredacteuren en organisten. Vrijdag en zaterdag deden ze zich uitgebreid te goed aan alles wat des kerks is.

Natuurlijk hebben alle standhouders op de landelijke Kerkenbeurs te Utrecht (voorheen: de vakbeurs Kerk & Gemeente) het beste met de kerk in Nederland voor. Ze willen kerken helpen, met goede architectuur, met het archiveren van ledenbestanden, met beeld en geluid, ecologisch verantwoord stoken, beveiliging, geld- en energiebeheer, goed meubilair en stoffering, beamers, boeken en orgels. Het thema is dit jaar ”Toekomstgericht beheer en gebruik van uw kerk”.

Er klinkt nauwelijks muziek. De sfeer is ingetogen. Het publiek is voor het merendeel al wat ouder. Het restaurant in het hart van de beurs verkoopt vooral veel saucijzenbroodjes, belegde broodjes, krentenbollen en maïsbolletjes.

Rond het restaurant staan de stands, van Van Hoogevest Architecten (voor restauratie, nieuwbouw en omvorming van bestaande kerkgebouwen), Donatus (verzekeraar van kerken en kloosters), een audiospecialist en een stand met immense koffiezetapparaten en vaatwassers.

Piet Hoekman, kantoor- en projectinrichter uit Yerseke, staat voor de vierde keer op de Kerkenbeurs en richt zich hier vooral op stoelen. „Zaken doen op de Kerkenbeurs is lange termijnwerk”, zegt Hoekman. „Een kerkelijke gemeente koopt niet binnen een maand een nieuw interieur. Daar gaat veel tijd overheen. We leggen hier vooral contacten.”

Zijn buren komen uit België, met kledingrekken vol religieuze gewaden, kazuifels en gebedsmantels, met en zonder stola, in alle vijf liturgische kleuren, rood, paars, groen, wit en rose. Tussen mis- en priestergewaden hangt het ”Onze Vader” aan de wand.

Uit Krabbendijke is Stolk Orgels gekomen, met een paar elektronische orgels in de stand. De mensen van Up-a-Tree Associates uit Veenendaal willen kerken helpen verbindingen te leggen tussen mensen en relaties, tussen ambtsdragers onderling. Ze doen aan coaching, advies en hulpverlening. „In het kerkelijk leven moeten we zorgen dat de dingen netjes verlopen”, zegt Barend van den Broek. „We zijn allemaal op reis, als persoon en als gemeente, en onderweg moeten we zorgen dat we samen netjes op de weg blijven.”

Herma Bouhuis van Thema Media uit Haarlem prijst collectebonnen aan. Die hebben veel voordelen boven muntgeld, vindt ze. „Je loopt niet met geld in de zak en je hoeft niet de hele week muntjes te verzamelen voor de zondag. En ik vind collectebonnen nog steeds beter bij het offeridee passen dan het offeren via een app. Voor een app heb je dus een collectezak met een magneetje voor nodig. Dát zou ik dan weer raar vinden.”

Een christelijke webwinkel kan hier laten zien wat ze anders alleen op internet kunnen aanbieden, vooral veel avondmaalsstellen. Er liggen ook leren etuis met avondmaalsspullen voor gebruik thuis of in het ziekenhuis, met een klein blikje voor het brood, en cups met wijn of desgewenst druivensap.

Het Platform Kerkgeheugen prijst haar digitale applicaties aan, waarmee gemeenten „veilig, handig en duurzaam” met kerkelijke informatie kunnen omgaan.

Kerkomroep.nl biedt de faciliteiten die nodig zijn om thuis met een kerkdienst te kunnen meeluisteren. De Christelijke Bibliotheek vraagt bezoekers om in de gemeente om te zien naar mensen met een leesbeperking: „Want wij hebben daar de oplossing voor.”

Dapne van der Knijff staat in de stand van VDK Kleurarchitecten. Wat doet ze precies? „Ik ontwerp een eigentijds kerkinterieur, met respect voor de traditie en ruimte voor iedereen.” Ook de CNV Kostersbond presenteert zich: „Wij zijn een dienstbaar volk.”

Gids voor online communicatie in de kerk

Op de Kerkenbeurs werd zaterdag de ”Gids voor online communicatie in de kerk” gepresenteerd. Eric van den Berg, de auteur, zegt: „De meeste kerken staan 24 uur per dag open dankzij hun website of sociale media. Toch ploeteren kerken met de veelheid aan mogelijkheden. E-mail, website, instagram, facebook, twitter, kerkblad. Communicatie wordt steeds complexer. Daar wil de ”Gids voor online communicatie in de kerk” te hulp schieten. Met deze gids verander je je website én social media in een magneet waar je met plezier aan werkt. Met tips voor besturen, webmasters, communicatieadviseurs en pastorale krachten in christelijke organisaties. Breng het goud van het christendom naar buiten” (uitg. Berne Media, Heeswijk).