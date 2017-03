Kandidaat-bisschop Engeland weg om vrouwenstandpunt

In de Anglicaanse Kerk in Engeland is beroering ontstaan om de kandidatuur van een bisschop die tegen vrouwen in het ambt is. Ds. Philip North zag zich vorige week genoodzaakt zijn kandidatuur in te trekken. Conservatieven in de kerk zijn daar woedend over.

De aanstelling van een conservatieve bisschop was onderdeel van afspraken die de anglicanen in 2014 maakten. Toen werd de aanstelling van vrouwelijke bisschoppen mogelijk. In ruil voor dat besluit kwam er een speciale bisschop, ds. Rod Thomas, die aandacht zou geven aan de positie van conservatieve protestanten in de Church of England. Daarnaast werd afgesproken dat het aantal conservatieve protestantse bisschoppen in de kerk op peil zou blijven.

Nadat de kandidatuur van ds. North vorige maand bekendgemaakt werd door de Britse premier May, regende het protesten vanuit progressieve groepen. Ds. North kreeg vooral forse verwijten van vrouwenbeweging Women And The Church (Watch).

In een toelichting op het intrekken van zijn kandidatuur zei ds. North vrijdag dat de Church of England „nog een hoop werk te doen heeft” als het gaat om het omgaan met theologische verschillen. „De zeer persoonlijke aanvallen die ik op me af heb gekregen, zijn voor mij onverkwikkelijk. Als we als christenen elkaar niet in liefde kunnen bereiken, hoe kunnen we dan uit Naam van Christus een verandering in ons land bewerkstelligen?”

Aartsbisschop Sentamu van York stelde in een reactie teleurgesteld te zijn over de gang van zaken. Volgens hem is wat nu gebeurt, niet volgens de afspraken die de Anglicaanse Kerk heeft gemaakt.