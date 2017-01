De Jongerenavonden Alblasserwaard gaan in Rotterdam verder onder de naam Jongerenavonden Geloofstoerusting. Dat meldden de initiatiefnemers Maarten Baan en Marcel Vroegop in een video op de website van de organisatie.

De avonden zijn bedoeld om dieper in te gaan op geloofsvragen. Ze worden maandelijks gehouden in het Wartburg College. De eerste bijeenkomst is op donderdag 12 januari. Spreker is dan dr. G. A. van den Brink (HHK).