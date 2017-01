Jeugdwerk: jongeren tot verwondering leiden

Hoe kunnen jeugdleiders jongeren tot „verwondering” leiden? „Het betekent in ieder geval dat ze zelf verwonderd zijn en ook dat ze zich verwonderen over de jongeren”, zei Duurt Vonck zaterdag in Lunteren. „Luister naar hun vragen. Het is het mooiste als ze zelf open worden.”

Vonck is directeur van Agapè, een beweging die „Jezus zichtbaar wil maken in de samenleving.” Zaterdag sprak hij op de Jeugdleidersconferentie 2017 in Lunteren, die vrijdag begon en georganiseerd was door de Bond van Gereformeerde Ouderverenigingen (BGO). Thema was ”Verwondering”.

BGO Jeugdwerk organiseert jaarlijks deze bijeenkomst, die vooral is gericht op jeugdleiders, catecheten en jeugdwerkers van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Christelijke Gereformeerde Kerken. Dit jaar waren er ruim vierhonderd bezoekers in De Werelt te Lunteren, een behoorlijke stijging vergeleken bij vorig jaar, aldus Gerrit Wim van Veelen van BGO. „Er is bij veel jeugdwerkers behoefte aan nieuwe geestelijke energie.”

Hoogste doel

Agapèdirecteur Duurt Vonck zei in zijn toespraak, verwijzend naar Psalm 78, dat verwondering het doel is van het jeugdwerk. In Psalm 78 gaat het over het vertellen van de wonderen die God gedaan heeft aan het navolgende geslacht.

Het hoogste doel van de mens is God te verheerlijken en eeuwig van Hem te genieten, aldus Vonck, waarbij hij de Westminster Confessie aanhaalde. „Het draait om God. Het doel van het jeugdwerk is om jongeren te bevrijden van de leugen dat het om hen zelf draait.”

Om die verwondering te wekken bij jongeren is het niet genoeg om alleen maar de verhalen te vertellen, zelfs niet als het enthousiast gebeurt. „Wat tot verwondering leidt, is als je je ervan bewust bent hoe groot God is en als de jongeren beseffen dat God zich ook met hun leven wil bezighouden.”

Seksualiteit

In een van de workshops –Seks in de club– kwam het onderwerp seksualiteit ter sprake, eveneens in relatie tot het conferentiethema, verwondering. „Spreek met jongeren op de kerkelijke jeugdclub over seks,” adviseerde Jetze Baas, auteur van het boek ”Je groeit in liefde”. „Ook al praten ze er niet over, ze denken er wel aan.”

Baas: „Zijn wij verwonderd over het geschenk van de seksualiteit dat God gegeven heeft? Liefde en seksualiteit horen bij elkaar. God heeft seksualiteit bedoeld voor de eenheid tussen man en vrouw, om de ander tot bloei te brengen en niet om van de een naar de ander te hoppen.”

Hij wierp de vraag op of er nog verontwaardiging is bij het zien van een vrouw in lingerie in een bushokje en of de knop nog omgezet wordt bij het zien van bloot op tv. „Satan wil doordringen in ons leven en daarbij gebruikt hij seksualiteit om ons bij God vandaan te houden.”

Het bleek dat het onderwerp op de clubs niet vaak aan de orde komt. Volgens opvoeddeskundige Baas is het belangrijk om met jongeren op de club juist wel te praten over seks, omdat ze het onderwerp in deze samenleving van alle kanten aangereikt krijgen. „Ook al praten ze er niet over, ze denken er wel aan.” Hij stelde dat het praten erover voor jongeren op de club misschien wel makkelijker is dan thuis, omdat er meer afstand is.

Schuttingwoorden

Baas drong eropaan om bewust gelegenheden te zoeken om met de jongeren in gesprek te gaan, bijvoorbeeld als een Bijbelhoofdstuk zich ervoor leent of als een jongere schuttingtaal gebruikt. „Vraag wat ze ermee bedoelen. Jongeren zeggen schuttingwoorden zonder dat ze de diepe lagen beseffen. Je krijgt een kans als je erop reageert.”

Er moet, aldus Baas, wel een vertrouwensband zijn met de jongeren om over dit onderwerp te praten. Ook dient de jeugdleider goed te weten waarover hij of zij het heeft en moet hij of zij zelf leven „vanuit de verwondering.”