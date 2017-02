Jaarvergadering ‘Zondagsrust’: Heimwee naar rijke geestelijke tijd van vroeger

„We leven in een ernstige tijd. Waar is het afhankelijke leven van vroeger? We denken alles te weten en te kunnen regelen. Hebt u ook geen heimwee naar de tijden dat het in ons land geestelijk rijker mocht zijn?”

Dat zei D. van der Sluis, voorzitter van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging, zaterdag in Barneveld tijdens de jaarvergadering van de vereniging.

We leven geestelijk gezien in een bijzondere arme tijd, aldus de voorzitter. Hij verwees naar de huidige weelde en „de verslaafdheid van jongeren aan de moderne media.” Toch heeft de vereniging in dit „bijzondere tijdsgewricht” zijn werk kunnen doen en werd er voortdurend gewaarschuwd tegen de ontheiliging van de dag des Heeren.

Een lid had vorig jaar de vraag gesteld of op zondag een robot ingeschakeld kan worden voor het melken van vee, dit ter wille van de zondagsrust. Een pasklaar antwoord geven is moeilijk te geven, zei Van der Sluis. Afgezien van de grote financiële investering voor veehouders (die het toch niet zo breed hebben), is het de vraag of je daarmee werkelijk de zondagsrust zou kunnen bevorderen. Ook zo’n robot kan niet uren zonder de mens en met storingen moet er toch iemand bij komen. De voorzitter adviseerde om te proberen twee keer op de zondag te melken, en niet drie, en dat alles op de gebruikelijke manier.

Zondagswet

Het jaar 2016 zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin de afschaffing van de Zondagswet van 1953 in gang gezet is, memoreerde tweede secretaris A. G. Rietveld. Op het moment van het jaarverslag was het nog steeds niet definitief hoe verstrekkend de gevolgen van deze initiatiefwet zullen zijn. De secretaris herinnerde aan de gesprekken die de vereniging voerde met minister Plasterk en mevrouw Koser Kaya van D66.

Het is de bedoeling dat de nieuwsbrief dit jaar weer driemaal bij de leden bezorgd wordt. „Veel reacties heeft dit steeds tot gevolg. Duidelijk blijkt dat de communicatie met de leden hierdoor wat gemakkelijker verloopt.” Volgend jaar zal deel 5 van ”Een lied op den sabbatdag” uitgebracht worden.

In het afgelopen jaar werden er geen streekbijeenkomsten gehouden. Dat is tegen de jarenlange gewoonte, maar voor dit jaar zijn weer twee data gepland, namelijk in Rhenen en Staphorst. „Het is niet alleen moeilijk geschikte verhalen te krijgen voor een boekje, maar ook om sprekers te vinden die bereid zijn een dergelijke avond voor ons te verzorgen”, aldus de secretaris.

De vereniging schreef 1027 nieuwe leden in, ruim 700 leden werden uitgeschreven. Daarvan zijn 228 personen overleden. Maar ook een fors aantal moest weer worden uitgeboekt wegens het steeds niet betalen van de contributie, „al zeker een vijftal jaren achtereen.” Per saldo kwam het aantal leden eind 2016 op 28.022.

De vereniging stelde een aantal nieuwe vertegenwoordigers aan waardoor het aantal medewerkers op zo’n 120 komt. Enkelen moesten het afgelopen jaar worden uitgeboekt „wegens het ontbreken van enigerlei actie.” Een aandachtspunt voor het bestuur blijft het grote aantal plaatsen waar na diverse oproepen in de nieuwsbrief nog steeds geen vertegenwoordiger is gevonden.

Positief

De vereniging boekte het afgelopen jaar een positief resultaat van ruim 15.000 euro, zo maakte penningmeester L. Vogelaar bekend. De organisatiekosten zijn gestegen, maar door het grote bedrag van de legaten is er dus toch een positief saldo. De inkomsten via legaten zijn door de jaren heen „structureel” te noemen, aldus Vogelaar.

Hij stelde vragen bij de moderne opvatting van vrijheid. „Ben je echt vrij als je zeven dagen kunt winkelen en als je steeds meer kunt besteden?” Dit zijn argumenten waarvoor ook bij seculiere raadsleden begrip is, is de ervaring van Vogelaar wanneer hij op raadsvergaderingen het werk van de vereniging toelicht.

De jaarvergadering werd besloten met een meditatie door ds. B. J. van Boven, predikant van de gereformeerde gemeente te De Valk-Wekerom.