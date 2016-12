Italiaanse onderzoeker: Elke zes minuten sterft christen vanwege geloof

Elke zes minuten wordt ergens ter wereld een christen vanwege zijn geloof omgebracht. In totaal ging het in 2016 om 90.000 christenen.

Dat stelde de Italiaanse onderzoeker Massimo Introvigne eerder deze week tegenover Radio Vaticana.

Het aantal gedode christenen ligt wel iets lager dan in 2014 toen 105.000 van hen om het leven werden gebracht.

De meeste christenen komen om bij stammenconflicten in Afrika: circa 70 procent, oftewel 63.000 mensen, stelt de onderzoeker op basis van cijfers die zijn onderzoeksgroep in januari publiceert. In andere onderzoeken worden doden door etnische conflicten vaak niet meegeteld in de cijfers over christenvervolging. Die statistieken komen op lagere aantallen uit.

Wereldwijd zijn er 500 tot 6000 miljoen christenen die hun geloof niet volledig vrij kunnen uitdragen, stelt Introvigne tegenover Radio Vaticana.