Inwoner Waarde krijgt lintje voor jaren dienstbetoon aan de naaste

De jeugd heeft zijn hart. En hij steekt graag een hand uit naar mensen die vastgelopen zijn. Gerrit van Veldhuisen (61) uit Waarde is er al tientallen jaren druk mee. Daarom werd de pastoraal werker van de particuliere synode Zuid en ouderling van de gereformeerde gemeente in Waarde woensdag geridderd.

Van Veldhuisen woonde woensdag een gemeenteavond bij over het thema ”Kerk, gezin en school”. „Na lezing door ds. Tuinier, stapte opeens de burgemeester van de gemeente Reimerswaal binnen”, glimlacht Van Veldhuisen. „Het was een complete verrassing. De burgemeester droeg zijn ambtsketting over aan SGP-locoburgemeester Sinke, die ik al 43 jaar ken.” Sinke speldde de versierselen op. „Dat had iets heel speciaals voor mij.” Van Veldhuisen had niet gerekend op het lintje. „Ik heb gewoon altijd mijn werk gedaan.”

Kerkenraadslid

Naast zijn werk als docent en decaan aan het Calvijn College in Krabbendijke, is Van Veldhuisen al bijna dertig jaar kerkenraadslid en zo’n twintig jaar pastoraal werker. „Het werk op school en het pastoraal werk doe ik allebei in deeltijd”, legt hij uit. „Als pastoraal werker bezoek ik mensen met psychische problemen van allerlei aard binnen de classes Middelburg, Tholen en Goes. Er is heel veel nood en de Heere bond die op mijn hart. Ik wil graag wat voor die mensen betekenen en hun iets uit Gods Woord doorgeven. Al is het maar een regel uit een psalmversje. Het mooie van dit werk is dat je soms mag zien dat de Heere het doorgegeven Woord positief laat uitwerken. Als ik zie wat Hij daarin gaf en wil geven, maakt mij dat heel dankbaar. Het maakt me ook klein voor Hem.”

Van Veldhuisen zal nooit vergeten dat hij onderweg naar een bezoekje een meisje op een viaduct zag staan. „Ze was van plan om te springen. Ik mocht het gesprek aangaan en de Heere gebruikte mij als middel om haar leven te sparen. Het is een wonder van God dat onze paden elkaar toen kruisten”, zegt hij verwonderd.

„Maar er zijn vaker moeilijke situaties, bijvoorbeeld als mensen lang in behandeling zijn en er geen vooruitgang is. Het lijden duurt dan zo lang en heel de omgeving lijdt mee. Mensen hebben soms geen uitzicht meer, voelen zich overbodig, zakken weg in depressie en denken vaak aan hun dood. Soms zijn ze niet te bereiken, ook niet met Gods Woord. Dat grijpt me aan en daar kan ik me heel machteloos bij voelen. Het houdt me weleens wakker. Ik probeer het dan voor Hem neer te leggen, Die alle macht heeft in de Hemel en op aarde.”

App met Bijbeltekst

In het pastoraat ben je bijna altijd aan het geven, zegt Van Veldhuisen. „Soms voel ik me na twee of drie gesprekken helemaal leeg. Ik heb dan weleens even last van een dipje. Toen dat een keer het geval was, vroeg een leerlinge of ik ergens mee zat. Ik vertelde dat ik inderdaad met iets heel moeilijks zat. Later op de dag stuurde ze een appje met de tekst uit Jesaja 41:10: Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid. Dat trof me heel diep”, aldus de inwoner van Waarde. „Wat is de Heere groot en goed dat hij een leerling gebruikte om te laten zien dat ik het niet alleen kan en dat ik een Helper nodig heb. Dit soort gouden momenten raak je nooit meer kwijt”, vertelt hij.

„Ondanks dat het werk moeilijk kan zijn, is het ook geweldig om te doen, omdat ik weet dat ik daarmee Zijn weg ga. Ik voel me vaak nietig, maar juist als ik zwak ben, wil Hij sterkte geven. Woensdagavond haalde mijn oudste zoon Psalm 115:1 aan: Niet ons, o Heer’, niet ons, Uw Naam alleen. Zo is het. We moeten niet in mensen eindigen, maar roemen in Hem.”