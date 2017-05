Inloophuis met hulp IRS van start in Spanje

In de Spaanse stad Cuenca is met hulp van de Nederlandse stichting In de Rechte Straat (IRS) een inloophuis gestart. Dat maakte IRS deze week bekend.

Het echtpaar Sergio en Evelien Gil houdt zich in Cuenca al vier jaar bezig met straatevangelisatie. Het inloophuis Corazon Libra biedt meer mogelijkheden om contacten te onderhouden en nazorg te geven.

Sergio Gil verzorgt op doordeweekse dagen Bijbelstudies en meditaties in het inloophuis. Op zondag is er een samenkomst. Volgens IRS trekt het inloophuis dagelijks een of meerdere bezoekers.

IRS is een Nederlandse stichting die vanuit haar kantoor in Apeldoorn christenen wil ondersteunen bij het delen van het Evangelie met rooms-katholieken.