In gesprek over Oude Testament in Israël

„Het is gemakkelijk om in Israël in gesprek te raken over het Oude Testament”, vindt Tinie de Vegt. Het bestuurslid van Boaz Evangeliesupport sprak zaterdag in Veenendaal over het onderwerp ”Gods verbond met en Gods beloften voor Israël: zijn ze nog actueel?”

Het was de eerste keer dat de organisatie, die al meer dan twintig jaar bestaat, op deze manier in de openbaarheid trad. De bijeenkomst trok ongeveer veertig belangstellenden.

De eerste twaalf jaar besteedde oprichter Henk Schipper van Boaz Evangeliesupport aan het schrijven van het boek ”De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift”, waarin meer dan driehonderd teksten uit de Oude Testament over de Heere Jezus worden toegelicht. Het boek wordt verspreid door de Bible Society in Israël, aanvankelijk in het Engels, Hebreeuws, Jiddisch en Arabisch. Momenteel is het in veertien talen beschikbaar, terwijl aan de overzetting in andere talen gewerkt wordt. Dit jaar verscheen een verkorte Engelse uitgave met Hebreeuwse namen. In 2012 publiceerde Schipper: ”Israël Gods oogappel”, over beloften voor Israël in verleden, heden en toekomst. Het is inmiddels vertaald in het Engels en wordt binnenkort overgezet in het Russisch.

De Vegt kwam door het lezen van De Messias geopenbaard in de Schrift, in contact met de stichting, zei ze zaterdag. De veldwerker van de stichting vertelde dat ze circa tien jaar geleden met een Bijbelstudiereis voor het eerst naar Israël ging. Ze hoorde daar het getuigenis van Jacob Damkani, een Messiaanse Jood, die vanuit de Verenigde Staten naar Israël reisde om te evangeliseren en daar de organisatie ”Trumpet of Salvation to Israël” oprichtte.

De Vegt raakte betrokken bij de Bijbelstudies en het werk van de organisatie in Tel Aviv. Ze werkte vanuit het oude busstation van Tel Aviv onder drugsverslaafden, ouderen en mensen op straat te helpen. „Het is ploegen op harde grond maar we doen het voor het volk van God”, zegt ze. Ze herinnert zich het moment dat een magere drugsverslaafde vrouw, die juist soep gekregen had, in slaap viel met haar hoofd in de soep. „Dat breekt je.”

De veldwerker doet ook regelmatig vrijwilligerswerk in het Israëlische leger, waarbij ze onder andere helpt met het klaarzetten van de spullen voor een volgende ramp. „Israël helpt vaak bij rampen elders in de wereld maar dan moet alles wel op tijd weer klaarstaan.”

De Vegt ontmoette er zowel veteranen die in diverse oorlogen gevochten hadden als jonge jongens en meiden van achttien en negentien jaar die hun dienstplicht vervulden. Evangeliseren is verboden in het leger maar er „komen wel vragen naar me toe waarom ik als vrouw uit Nederland het Israëlische leger ga helpen”. Dat geeft haar dan de gelegenheid om haar verhaal te vertellen.

Het is volgens haar gemakkelijk om met inwoners van Israël in gesprek te raken over het Oude Testament. Ze vertelde dat ze eens op de boulevard van Tel Aviv een praatje maakte met iemand met een hond toen een fietser haar vroeg wat ze als Nederlandse in Israël deed. „Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God”, antwoordde ze hem.

Opdringerige evangelisatie vindt De Vegt maar niets. Ze is er meer voor om Israël te helpen, te bemoedigen en Joden boeken met teksten uit het Oude Testament te geven, zodat ze zelf kunnen onderzoeken of Jezus de aangekondigde Messias is. De Vegt adviseert Israëlgangers om een tiental Bijbelteksten met beloften voor Israël uit het hoofd te leren, die ze dan kunnen gebruiken als dat zo uitkomt. Ze presenteerde een groot aantal Bijbelteksten met beloften voor Gods volk uit het Testament die nu nog gelden, onder andere Jeremia 31:33, Psalm 89: 35, Psalm 94:14 en Daniel 9:4.