HHK en Vluchtheuvel tekenen overeenkomst over gastopvang

De Hersteld Hervormde Kerk (HHK) ondertekent op 1 februari een samenwerkingsover eenkomst met stichting De Vluchtheuvel, die uitgaat van de Gereformeerde Gemeenten. Dat kondigde het kerkelijk bureau van de HHK vrijdag aan.

De samen werking moet bevorderen dat jongeren uit de HHK die tijdelijk afstand moeten nemen van de thuissituatie, zo veel mogelijk terechtkomen in een gast gezin met een reformatorische identiteit. Het kan gaan om weekend- of vakantieopvang, maar ook om een aaneengesloten verblijf van zes weken tot drie maanden.

De Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland participeren al geruime tijd samen in het Platform Jeugdhulpverlening. Dat organiseert onder meer voorlichtingsavonden voor gezinnen die pleegzorg of gastopvang willen bieden aan refojongeren.