Hhg Kruiningen gaat diensten beleggen in Goes

De hersteld hervormde gemeente (hhg) in Kruiningen gaat vanaf april kerkdiensten beleggen in Goes.

Dat maakte de kerkenraad van de hhg donderdag bekend. Aanleiding vormt de groei van de gemeente in de afgelopen periode. Daardoor zit het kerkgebouw in Kruiningen, dat 320 zitplaatsen heeft, iedere zondag meer dan vol.

In een toelichting zegt ouderling J. A. van Damme dat de gemeente in de visie van de kerkenraad en de kerkvoogdij niet boven de 450 tot 500 leden moet groeien. Bovendien komen veel leden uit de wijde omgeving. Door het openen van een tweede preekplaats in Goes, kan een aantal leden in hun woonplaats of in de nabijheid daarvan naar de kerk. Volgens Van Damme is de groei van de gemeente hoofdzakelijk toe te schrijven aan de overkomst van mensen uit andere kerkverbanden.

Vanaf 9 april worden onder verantwoordelijkheid van de hhg in Kruiningen diensten belegd in het gebouw van het Calvijn-college in Goes. In eerste instantie gaat het om diensten op zondagmorgen. Dit najaar wordt er geëvalueerd. Mogelijk wordt er in 2018 twee diensten per zondag belegd.

De hersteld hervormde gemeente in Kruiningen wordt sinds september 2016 gediend door ds. J. R. van Vugt.