HGJB-conferentie: Regels moeten hulpmiddel, geen afrekenmiddel zijn

„Regels en tradities kunnen een hulpmiddel zijn om tot God te komen, maar ze kunnen evengoed van God afbrengen.”

Dat zei Ruth Tanghe woensdagochtend tijdens de 41e kerstconferentie van de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) in de Protestantse Kerk in Nederland. De bijeenkomst in bungalowpark Pagedal in Stadskanaal, die nog tot vrijdag duurt, trok 900 belangstellenden in de leeftijd van 17 tot en met 26 jaar.

Het thema was ”Opgewekt”. Het programmaboekje meldt: „Deze kerstconferentie duiken we in de Kolossenzenbrief. Daarin ontdekken we hoe we uit Jezus opstandingskracht kunnen putten en opgewekt onze relaties en ons werk kunnen laten opbloeien.”

HGJB-medewerkster Tanghe legde een gedeelte van Kolossenzen 2 uit. Ze zei dat Paulus de Kolossenzen waarschuwt om in de vrijheid van Christus te blijven en zich niet allerlei bijkomende regels te laten opleggen. „Ze dachten dat ze er nog iets bíj moesten doen. Er zit in ons allemaal een diepe neiging om dat te doen.”

Regels en traditie zijn nuttig als hulpmiddel, aldus Tanghe, „maar het moeten geen afreken­middelen worden om te beoordelen of iemand het als christen goed of fout doet.”

Ze vertelde hoe ze eens tijdens een kerkdienst haar handen ophief, maar zich er daarna voor de mensen voor schaamde. Ook hoe ze graag aan anderen wilde laten zien dat ze een kind uit een derdewereldland wilde sponsoren „Je mag genieten van de vrijheid in Christus, zonder dat er regels gelden die je hoogmoedig maken of juist je eigen onwaardigheid laten zien”, aldus Tanghe. „Er is vrijheid. Je mag je handen in de lucht steken tijdens de dienst, maar je mag het ook niet doen. Je mag kinderen sponsoren, maar je mag het ook niet doen.”

Ze adviseerde om de weg van Jezus Christus te volgen en in Hem geworteld te zijn. Terwijl ze de Bijbel omhooghield, vroeg ze te blijven bij het Woord van God. „Zorg ervoor dat de woorden van God in je leven aanwezig zijn. Bedenk een manier die bij jou past om de Bijbel tot je te nemen. Dat kan door dagelijks in de Bijbel te lezen, maar ook door het ophangen van een Bijbelwoord of door het lezen van een Bijbeltekst op je smartphone via Dagelijks Woord.”

Parallel aan de kerstbijeenkomst werd een kleinschaliger conferentie gehouden onder de titel ”Leve de Liefde”. Er waren 34 stellen aanwezig in een kleine setting met kaarslicht en muziek.

Relatiecoach Cocky Drost verzorgde vijf seminars over onderwerpen als huishouding, seksualiteit, financiën en verschillen tussen man en vrouw. De therapeut waardeert het dat stellen juist aan het begin van hun relatie zo’n workshop volgden. „Je begrijpt elkaar nog niet helemaal, maar je kunt er wel voor kiezen om elkaar te vertrouwen. Werk aan een kwetsbare en sterke relatie waarin je vrij bent en je samen ook verbonden bent.”

Drost was open over haar eigen huwelijk. „Ik ben gelukkig in mijn huwelijk, maar het is ook weleens moeilijk. Je ergert je soms aan heel kleine dingen, bijvoorbeeld als de ander net zijn tanden aan het poetsen is terwijl jij dat wilde gaan doen. Het leven is geen ”romance comedy”. Het gaat erom dat de basis goed is.”

Als opdracht voor een volgende workshop gaf Drost de stellen mee om een voorbeeld te noemen van een onderlinge ruzie. „Het doel daarvan is om de onderliggende oorzaak ervan op te sporen.”

Desgevraagd vertelde ze dat het haar opviel dat de stellen voor elkaar wilden gaan en dat ze moeilijke vragen niet uit de weg gingen. „Het is belangrijk om elkaar te leren begrijpen en de ander te willen dienen.”