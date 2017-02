Hervormde evangelisatie Culemborg wordt opgeheven

De hervormde evangelisatie op gereformeerde grondslag in Culemborg houdt op te bestaan.

Op 31 december valt het doek voor de noodgemeente. Vergrijzing en krimp maken haar voortbestaan onmogelijk, zegt scriba A. M. Weijgertze uit Zoelmond desgevraagd. „Er zijn zondagen bij dat we de dubbele cijfers niet halen.” In goed bezochte diensten op zondag zijn er hooguit twintig aanwezigen. Dat betekent dat het de evangelisatie aan mankracht ontbreekt om verder te gaan. Op één gezin na bestaat de groep leden uit ouderen. Potentiële nieuwe bestuursleden zijn er niet meer, terwijl de huidige voorzitter binnenkort 87 wordt. Volgens de scriba wordt het ook steeds moeilijker om voorgangers te vinden die een predikbeurt willen vervullen. En als de koster of organist uitvalt, kan niemand diens plaats innemen.

De leden komen bijeen in de lutherse kerk aan de Achterstraat. De oprichting van de evangelisatie had plaats op 20 januari 1938, bijna tachtig jaar geleden. In de beginjaren hield de groep samenkomsten in een school aan de Ridderstraat.

Waar moeten de leden naartoe, vanaf 2018? Weijgertze weet het niet: „Dat is een groot vraagteken.”

