Hervormde ds. J. Vroegindeweij overleden

De hervormde ds. J. Vroegindeweij is zondagavond overleden. Hij had al geruime tijd ernstige gezondheidsproblemen.

Jan Vroegindeweij werd 29 januari 1937 geboren in Reeuwijk als zoon van ds. Wr. Vroegindeweij.

Hij studeerde theologie aan de universiteit te Utrecht. In 1963 werd hij bevestigd als hervormd predikant te Goudswaard. In 1967 nam hij een beroep aan naar Harskamp. Van 1972 tot en met 1999 was hij predikant te Katwijk aan Zee (wijkgemeente ”De Noord”).

In 1999 kreeg hij vervroegd emeritaat vanwege gezondheidsproblemen. Hij woonde de laatste jaren in Bilthoven.

De begrafenis vindt vrijdag plaats in Bilthoven, vanuit de Zuiderkapel.