Hervormd Staphorst-Rouveen wint ontwerpwedstrijd Actie Kerkbalans

De hervormde gemeente (hg) De Rank Staphorst-Rouveen heeft dit jaar de eerste prijs –2000 euro– in de wacht gesleept voor het ontwerp van de beste folder voor de jaarlijkse geldwervingsactie Actie Kerkbalans. De jury noemt het ontwerp, waarin lego een prominente rol speelt, origineel en aantrekkelijk voor de doelgroep.

In heldere taal worden kerkleden ertoe opgeroepen een steentje bij te dragen. De tweede prijs ging naar de parochie Heilige Geest uit Rijen, Hulten en Molenschot, de derde was voor de inzending van de protestantse gemeente Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk. In totaal werden er 87 ontwerpen ingezonden.