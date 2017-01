Haantje terug op kerktoren Kockengen

De restauratie van de toren van de Hervormde Kerk van Kockengen is weer een stap verder: woensdagmiddag werd het haantje teruggeplaatst op de toren.

De toren is in de steigers gezet om het voegwerk waar nodig te vervangen, de leien op de torenspits te vernieuwen en nieuw loodwerk aan te brengen. Bijzonder is dat de toren van de kerk in Kockengen in het bezit is van de hervormde gemeente. Sinds Napoleon over Nederland regeerde, zijn de meeste torens in Nederland bezit van de burgerlijke overheid. De toren dateert uit 1635.