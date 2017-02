Groninger kerken vragen Rutte om betrokkenheid

Het Groninger Platform Kerk en Aardbeving heeft deze week een brief aan premier Rutte gestuurd waarin hem gevraagd wordt om nog vóór de verkiezingen naar Groningen te komen om te zien „hoe het Groninger land mishandeld wordt en hoe bij bewoners frustratie, teleurstelling, machteloosheid en vechtlust om de voorrang strijden.” Mensen hebben behoefte aan betrokkenheid van de kant van Rutte, stellen de briefschrijvers.

Het Platform Kerk en Aardbeving is een verband van verschillende kerkelijke gemeenten in de provincie Groningen, waarin ook de Protestantse Theologische Universiteit participeert. Directe aanleiding voor de brief waren de uitspraken van Rutte in het tv-programma Jinek, afgelopen dinsdag. „Er gaat echt heel veel geld heen. Volgens mij doen we dat netjes”, stelde de premier toen het ging over de afhandeling van de schade die de aardschokken veroorzaakte. Volgens het platform is het probleem juist dat het geld niet netjes wordt geïnvesteerd. Het „gaat zitten in taxatie en overheadkosten en niet in stenen, cement en funderingen.” Het geld werkt hier als „splijtzwam.”