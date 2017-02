Grondlegger Woord en Daad Ivo ’t Lam (92) overleden

Jarenlang was hij het boegbeeld van Woord en Daad. Ivo ’t Lam reed het hele land door om aandacht te vragen voor armoedebestrijding. De grondlegger van de hulporganisatie overleed zaterdag op 92-jarige leeftijd.

Fruithandelaar ’t Lam zette dankzij een lezing van ds. Hegger zijn eerste schreden op het pad van de ontwikkelingshulp. De predikant vroeg om hulp voor een weeshuis in India. ’t Lam stelde spontaan voor een collecte te houden en kreeg het vervolgens voor elkaar dat ds. Hegger een paginagroot artikel over het weeshuis in deze krant kon schrijven. Het resultaat van de hulpactie overtrof alle verwachtingen. De RD-achterban doneerde 80.000 gulden.

Voor ’t Lam was dit reden om met anderen na te denken over het oprichten van een reformatorische organisatie voor structurele hulpverlening. Op 6 juli 1973 was de interkerkelijke stichting Woord en Daad een feit. De vrouw van ’t Lam had de naam bedacht.

Op verzoek van het bestuur van Woord en Daad nam de fruithandelaar de voorlichting en fondsenwerving ter hand. Hij reed avond aan avond door het land om spreekbeurten te verzorgen, predikanten voor het werk te motiveren en comités op te zetten. „Ik hield van pionieren, dus dat werk lag me wel, al begon het erg amateuristisch”, zei hij in 2008 in Terdege.

In 1977 kwam ’t Lam fulltime in dienst van de stichting. Om zichzelf terug te verdienen, verkocht hij tijdens de talloze voorlichtingsavonden zaken zoals zeep, stoven, badhanddoeken en kaarsen. In 1989 ging ’t Lam met pensioen. Daarbij waarschuwde hij voor gewenning. „Armen, leprapatiënten en daklozen, het een is nog erger dan het ander. Als je niet oppast, raak je er aan gewoon.”

Na zijn pensionering zette ’t Lam zich nog jarenlang in voor de stichting. Toen hij later terugblikte op zijn jaren bij Woord en Daad noemde hij niet in de eerste plaats geslaagde acties en groeicijfers. „Steeds meer ben ik ervan overtuigd geraakt dat de geestelijke kant van het werk het belangrijkst is.”