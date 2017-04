GKV-synode: Geen maatregelen tegen zusterkerken na opschorten relatie

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) nemen geen maatregelen tegen zusterkerken die eenzijdig de relatie met de GKV hebben opgeschort. Dat besloot de synode van de GKV vrijdag in Elspeet.

De Australische en Canadese zusterkerken van de GKV besloten in de afgelopen jaren de zusterkerkrelatie op te schorten, in afwachting van besluiten van de synode van 2017 over onder meer de vraag of vrouwen mogen dienen in de ambten.

De opschorting houdt onder meer in dat Nederlandse GKV-predikanten niet mogen voorgaan in Australische en Canadese kerken. Ook worden attestaties van leden niet automatisch meer overgenomen. Op hun beurt mogen Australische en Canadese predikanten echter wel voorgaan in Nederlandse GKV-gemeenten.

Brieven aan de synode, afkomstig van buitenlandse kerken die zich zorgen maken over de koers van de GKV, worden in de vergadering van 16 juni behandeld. Assesor H. Bouma, die de vergadering vrijdag voorzat, adviseerde de synode om niet vooruit te lopen op die vergadering. De betrekkingen met buitenlandse kerken vormde vrijdag de hoofdmoot van de synodeagenda.

Preses ds. M. H. Oosterhuis riep in zijn functie als deputaat betrekkingen buitenlandse kerken ertoe op om leden uit zusterkerken die moeite hebben met ontwikkelingen in de GKV, te blijven verwelkomen aan het heilig avondmaal.

De GKV-synode besloot vrijdag om ook een nieuwe zusterkerkrelatie aan te gaan. Op verzoek van de Christian Reformed Church in the Philippines, een protestants kerkverband in de Filippijnen, werd vrijdag een officiële samenwerkingsovereenkomst getekend.