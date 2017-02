Gkv Gorinchem kerkt tijdelijk in pand cgk

De gereformeerde kerk vrijgemaakt (gkv) in Gorinchem kerkt sinds zondag niet meer in haar pand aan de Kalkhaven (foto), maar in de Immanuëlkerk aan de Grote Haarsekade, het kerkgebouw van de christelijke gereformeerde kerk.

De gemeente kampt met ruimtegebrek. Sinds 1997 kerkte de gkv in het pand, dat in 2008 al verbouwd werd om de groei van de gemeente te kunnen opvangen.

In de Immanuëlkerk worden tijdelijk dubbele diensten belegd met de cgk, totdat de gkv een eigen kerkgebouw kunnen betrekken elders in de stad.