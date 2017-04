GKV-diensten op Vlieland

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) beleggen ook komende zomer weer kerkdiensten op Vlieland.

De samenkomsten op het Waddeneiland worden gehouden op zondagen van 9 juli tot en met 27 augustus en vinden plaats in de Nicolaaskerk, het kerkgebouw van de protestantse gemeente in Oost-Vlieland. Dit bedehuis stamt uit 1647.

Nadere informatie over de diensten kan worden ingewonnen bij Joop van den Akker uit Roodeschool, meldt hij namens de Vlielandcommissie van de GKV. Hij is te bereiken via tel. 0596-516094 en 06-13877767.