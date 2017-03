GGiN nemen in Opheusden kerkelijk bureau in gebruik

Ooit deed het gebouw dienst als kruidenierswinkel. Daarna functioneerde het als het woonhuis van ouderling P. C. van Tuijl. Sinds 1 maart is er het kerkelijk bureau van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) gevestigd.

Aan de Burgemeester Lodderstraat in Opheusden staat het grote kerkgebouw van de gereformeerde gemeente in Nederland. De woning die ervóór staat, is de afgelopen maanden gerenoveerd en geschikt gemaakt als kantoorruimte voor het nieuwe kerkelijk bureau van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

In juni 2013 dachten synodeleden van de GGiN na over een eigen kerkelijk bureau. Men zag er nog onvoldoende de noodzaak van in. Enkele jaren eerder was het onderwerp ook al eens ter sprake geweest zonder dat dit tot een concreet voorstel had geleid.

In 2015 stelde het deputaatschap algemene kerkelijke zaken vast dat de behoefte aan een kerkelijk bureau toenam. Vooral het werk vanwege de regelgeving rond de ANBI-status nam toe. Een jaar later nam de synode het besluit tot de instelling van een kerkelijk bureau. Het zou worden gehuisvest in Opheusden.

Per 1 maart is het bureau geopend. H. D. den Toom (53) uit Nieuwerkerk aan den IJssel is benoemd als algemeen bureaumedewerker.

Een van zijn eerste taken is het afronden van de voorbereidingen voor het nieuwe kerkelijk jaarboek, dat eind april moet verschijnen. Ook is hij begonnen met het bijeenbrengen van rapporten van deputaatschappen en stichtingen voor de komende synodevergadering in juni.

Bibliotheek

Wat ook tot de werkzaamheden van Den Toom behoort, is het onderbrengen van de Dr. Steenblokbibliotheek, die zich nu nog bevindt in woon-zorgcentrum Huize Winterdijk in Gouda. Deze moet binnenkort een plaats krijgen in Opheusden. Dan zal Den Toom ook het werk van bibliothecaris J. W. van Berkum overnemen.

In de voormalige garage van het woonhuis wordt de bibliotheek straks ondergebracht. Zeven stellingkasten staan te wachten op 8000 boeken.

De voormalige huiskamer van het woonhuis is in tweeën gedeeld. In het achterste deel bevindt zich de werkruimte van Den Toom. Het voorste deel is in gebruik bij de administratie van het kerkblad De Wachter Sions. Op de bovenverdieping wordt het landelijk archief van de GGiN ondergebracht.