Gg en ggiN Leerdam staan stil bij 75-jarig bestaan

De gereformeerde gemeente (gg) en de gereformeerde gemeente in Nederland (ggiN) in Leerdam stonden deze week allebei stil bij het 75-jarig bestaan van hun gemeente.

Dinsdagavond vond in het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente aan de Prins Mauritsstraat een samenkomst plaats waarin werd teruggeblikt op de periode 1942-2017. Tevens werd het herdenkingsboek ”Een rots om in te wonen” gepresenteerd. Het boek beschrijft de kerkelijke historie van Leerdam, het ontstaan van de gemeente en het geeft een indruk van het gemeenteleven. De uitgave bevat ook enkele preken van (vroegere) predikanten. Het boek is te bestellen door 20 euro over te maken naar NL81 RABO 0358421551 (o.v.v. naam en adres). De gg van Leerdam telt bijna 700 (doop)leden.

In het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente in Nederland in de Nieuwstraat stond ds. M. Krijgsman woensdagavond tijdens een kerkdienst kort stil bij het 75-jarig bestaan. De ggiN besteedt verder geen aandacht aan het jubileum. De gemeente Leerdam is recent akkoord gegaan met een plan van de ggiN om aan de Molenlaan een nieuwe kerk te bouwen.

---

Lees ook

GgiN Leerdam bouwt nieuwe kerk (RD.nl, 25-03-2016)

Bevestiging en intrede ds. J. Schipper te Leerdam (De Saambinder, 23-01-2014)

GgiN Leerdam koopt grond (Reformatorisch Dagblad, 31-07-2013)

Geref. gem. in Leerdam opent Adullamkerk : Kerkzaal telt 429 zitplaatsen (Reformatorisch Dagblad, 07-09-2000)

Kerk Ger. Gem. in Ned. te Leerdam uitgebreid (Reformatorisch Dagblad, 10-12-1982)

40-jarig bestaan Gereformeerde Gemeente te Leerdam (De Saambinder, 20-05-1982)

Afscheid van Leerdam door ds. D. L. Aangeenbrug (De Saambinder, 14-11-1946)