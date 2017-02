Gereformeerde Zilverstraatkerk Franeker verkocht

De Zilverstraatkerk in Franeker stond sinds eind 2015 te koop en krijgt nu een nieuwe bestemming.

Het pand is aangekocht door een particulier die er gaat wonen en een deel van de kerkruimte wil gebruiken voor culturele activiteiten, zoals exposities.

De kerk was eigendom van de protestantse gemeente te Franeker. In 2001 werd in de kerk uit 1893 nog de synode van Franeker gehouden voor de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN).

Het beeldbepalende gebouw blijft aan de buitenzijde intact en wordt deels in oude stijl teruggebracht.