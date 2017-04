Gereformeerde Bond kritisch op tijdelijk predikantschap

De Gereformeerde Bond (GB) in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is kritisch op de plannen in de nota ”Kerk 2025” om predikanten structureel in tijdelijke dienst te beroepen. Daarmee zal er „fundamenteel” iets in de relatie tussen predikant en gemeente veranderen.

Ds. J. A. W. Verhoeven, lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond, schrijft in het vandaag verschenen nummer van GB-weekblad De Waarheidsvriend dat deze zogeheten „ambulante” predikanten een soort zzp’er (zelfstandige zonder personeel) worden. „Wanneer we als kerk deze deur openzetten, voorzie ik dat de ambulante predikant ten slotte de normale figuur zal worden. Daarmee verandert er fundamenteel iets in de relatie tussen predikant en gemeente. Er sluipt een zekere vrijblijvendheid in die relatie. In mijn ogen zijn gemeente en predikant juist aan elkaar verbonden vanwege de verkondiging van het Woord.”

Ds. Verhoeven is bang voor marktwerking in de kerk. Een „zzp-achtige predikant” moet zichzelf „verkopen”, vreest hij. De nota ”Kerk 2025”, die de reorganisatie van de kerk regelt, spreekt niet over sollicitatieplicht. „Dat is terecht. Maar door de figuur van de ambulante predikant ontstaat er toch wel een sfeer waarin het normaal wordt om te solliciteren. Via een portfolio moet je dan als predikant je vaardigheden aantonen. Hier gaat een wissel om.”

Daarmee staat een geestelijke houding onder druk, volgens ds. Verhoeven. „Als wereldse denkpatronen en een bedrijfsmatige grondhouding de relatie tussen gemeente en predikant gaan bepalen, is bekering nodig. Het helpt niet om de nood dan maar kerkordelijk te reguleren.”

Ds. A. J. Mensink, voorzitter van het hoofdbestuur van de GB, wijst er in hetzelfde nummer van De Waarheidsvriend op dat volgens de plannen in ”Kerk 2025” niet elke gemeente meer ambtelijk vertegenwoordigd is in de classis.

De classis wordt een bestuurlijk orgaan, aldus de predikant uit Krimpen aan den IJssel. „Nu zullen gemeenten elkaar wel ontmoeten in de te vormen ringen, maar deze gelden niet als ambtelijke vergadering. De ambtelijke roeping ín het geheel van de kerk en vóór het geheel van de kerk wordt kerkordelijk gezien verleden tijd. Een van de grondgedachten achter de classis wordt opgegeven.”

Zie ook:

„Onderzoek mobiliteit predikant”, Reformatorisch Dagblad (01-04-2017)