Generale synode CGK spreekt op 1 juni over GTU

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) spreekt op 1 juni over de vorming van de Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU).

Dat maakte assessor ds. J. G. Schenau woensdagmorgen bekend.

Het is nog onduidelijk of de zitting openbaar is. Als de synode groen licht geeft, gaat de GTU op zijn vroegst in 2019 van start.

De Nederlands Gereformeerde Kerken gingen vorige week akkoord met deelname aan de GTU. De generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt buigt zich volgende week over de plannen.