Het paasevent The Passion heeft in Leeuwarden slechts in minimale belangstelling geresulteerd voor de Alpha-cursus, een kennismakingscursus rond het christelijk geloof.

Dat zegt voorganger Richard Santinge van de kerngroep van kerken die activiteiten rond The Passion voorbereidde. Een week na The Passion was er een avond om te kijken of er belangstelling was voor de cursus. Daarop kwamen slechts enkele belangstellenden af. Binnenkort komt de kerngroep bijeen voor een evaluatie.