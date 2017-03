Fotograaf Sjaak Verboom maakt fotoserie over de preek

Voor een themanummer van het Reformatorisch Dagblad over de preek maakte fotograaf Sjaak Verboom een fotoserie. In de leegstaande kerk van het Friese Ginnum verbeeldde hij hoe de preek al eeuwen een middel is waardoor het Woord van God tot mensen komt.

In het Fries archief, Tresoar, in Leeuwarden vond hij het doopregister met de namen van bijna 200 gemeenteleden die een eeuw geleden, in 1917, in Ginnum ter kerke gingen.

Pagina’s uit prekenboeken die hij vond bij antiquariaat Kool in Ederveen dwarrelen neer op de 200 namen.

Lees hier alle artikelen over het thema ”De preek”.

Voor meer informatie over het werk van Verboom zie: sjaakverboom.nl