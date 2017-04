Financiële problemen dreigen voor protestantse gemeente Meppel

De protestantse gemeente (pg) Meppel dreigt in de financiële problemen te komen. Een van de drie kerkgebouwen moet dicht. Oorzaak zijn de terugloop van het aantal leden, afnemende inkomsten en de lage rente op vermogen. Er is jaarlijks een tekort van 150.000 euro. Telde de gemeente in 2008 nog 4600 leden, vorig jaar waren dat er 3000. In 2016 brachten de leden met de Actie Kerkbalans 370.000 euro op, 45.000 euro minder dan begroot. Algemeen kerkenraadsvoorzitter Jan Oldebesten verwacht dat dit elk jaar met zo’n 10.000 euro zal afnemen. De lasten voor de gemeente blijven hetzelfde of worden hoger. „Dan weet je dat er wat moet gebeuren”, aldus Oldebesten. De meest acute zorg voor de pg is de lage rente. Het eigen vermogen bedraagt 2,3 miljoen euro. „Daar heb je niet zo veel aan als de rente zo’n beetje 0 procent is. Kerken hebben dezelfde problemen als de pensioenfondsen”, aldus de voorzitter.

De kerkelijke gemeente heeft twee kerkgebouwen in haar bezit: de middeleeuwse Grote of Mariakerk en de negentiende-eeuwse Oude Kerk, beide in het centrum. De derde kerk is gebouw Het Erf van de oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel in de wijk Oosterboer. Dit is een huurpand. De pg wil de twee kerken in het centrum behouden en het huurcontract van Het Erf beëindigen, zegt Oldebesten.

De gemeente heeft 3,7 fte aan predikanten in dienst en 2,5 fte aan beheerders en kosters. Aangezien het gebruikelijk is dat er één predikant is per duizend leden, wordt ook hierin gesneden.

De twee wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad maken een toekomstplan. Op 10 mei geeft de kerkenraad een toelichting aan de leden.

De protestantse gemeente in buurgemeente Steenwijk, eveneens 3000 zielen, zit in hetzelfde schuitje. Daar stootte de pg vorig jaar één kerkgebouw af.