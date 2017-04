Familie De Zwart voor MAF uitgezonden

De hervormde wijkgemeente Eben-Haëzer in Apeldoorn heeft zondag familie M. de Zwart uitgezonden naar Australië.

Marijn de Zwart gaat voor Mission Aviation Fellowship (MAF) als piloot vliegen voor de Aboriginals in Arnhemland. Hij vertrekt volgende maand met zijn vrouw en kinderen. Wijkpredikant P. J. den Admirant bediende het Woord vanuit 1 Petrus 3:15b: „...en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk, die u rekenschap afeist van de hoop, die in u is, met zachtmoedigheid en vreze.” Het thema luidde: ”Wat bezielt je? Hoop!”

De Zwart MAF

Het gezin De Zwart werd toegesproken door directeur Adri van Geffen van MAF Nederland en door Marijn van Poelje van de thuisfrontcommissie.