Evangelischen kopen Goede Herderkerk Nijkerk

De gereformeerde Goede Herderkerk in Nijkerk wordt samen met de bijbehorende kosterswoning verkocht aan evangelische gemeente De Ark. Dat maakte De Ark maandag bekend.

De kerkenraad van de gereformeerde kerk (gk) besloot vorig jaar na overleg met de leden om de Goede Herderkerk te sluiten en te verkopen. De andere gereformeerde kerk in Nijkerk, de Kruiskerk, wordt momenteel opgeknapt. De Goede Herderkerk (475 zitplaatsen) is in 1967 in gebruik genomen.

Het huidige gebouw van De Ark aan de Gasthuisstraat was door ledengroei te klein geworden. De gemeente komt daarom zondags samen in het Corlaer College.

De overdracht van de Goede Herderkerk zal uiterlijk op 1 oktober plaatsvinden, maar de ingebruikneming laat nog enige tijd op zich wachten. Eerst worden enkele aanpassingen uitgevoerd. De verwachting is dat het gebouw in februari 2018 klaar zal zijn voor een feestelijke ingebruikneming.

De gereformeerde kerk is blij dat de kerk is verkocht. Na de zomervakantie zal zij afscheid nemen van de Goede Herderkerk en wordt de verbouwde Kruiskerk in gebruik genomen.