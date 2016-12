„Evangelisatie Westelijke Jordaanoever moet voorzichtig”

Het Deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten steunt een evangelist die onder moslims op de Westelijke Jordaanoever werkt. Dat bleek donderdag tijdens de jaarlijkse Israëldag van het deputaatschap in Hardinxveld-Giessendam.

Twee vrienden, allebei heten ze Mohammed. Samen bestuderen ze de Bijbel, gedownload op hun telefoon. Dat moet stiekem, in hun auto of op een bankje in het park. Zo trof de evangelist hen aan, vertelde zijn Nederlandse collega M. L. Dekker –werkzaam in Nazareth– donderdag. „Hun leven was sterk veranderd.”

De evangelist moet behoedzaam te werk gaan als hij onder de Palestijnen contacten probeert te leggen. In het noordelijke deel van de Westelijke Jordaanoever is evangelisatie het moeilijkst, omdat fanatieke moslims de samenleving domineren. Er heerst veel agressie, veel werkloosheid. Er is geen enkele protestantse kerk, en er werkt bijna geen enkele missionaire organisatie, in tegenstelling tot het zuidelijke gedeelte. Juist daar in het noorden werkt de evangelist die nu van het Deputaatschap voor Israël steun ontvangt.

De vijanden van Gods Koninkrijk lijken de komst ervan soms het best te zien, zei ds. C. J. Meeuse, voorzitter van het deputaatschap. „Toenemend geweld is er vaak het teken van dat de vervulling van Gods beloften naderbij komt. De duivel is dan klaarwakker. Er is echter verwachting bij een belovend God: de ijver van de Heere der heirscharen zal zulks doen. Is Hij uw Koning?”

Collectezak

Dekker en zijn vrouw vertelden ook over de gemeente die in hun woning bijeenkomt. Die heeft twee ouderlingen. „We hopen dat de Heere ons twee diakenen toeschikt.” Voor de collecte stond er een doos op tafel. „Die is vervangen door een collectezak die we in Den Haag meekregen. Sinds die rondgaat, is de opbrengst vertienvoudigd.”

Ds. W. Silfhout reist viermaal per jaar naar Nazareth om er het Avondmaal te bedienen. Dit jaar is een 23-jarige vrouw gedoopt.

Een ouder gemeentelid evangeliseert door het verspreiden van traktaatjes. Ze sprak een vrouw aan die huilend op straat liep. Oorzaak van haar verdriet bleken de moeilijkheden te zijn die ze met haar man na hun immigratie vanuit het Russische Sint-Petersburg ondervond. Ze komt inmiddels anderhalf jaar naar de diensten. Zo breidt de gemeente geleidelijk uit. De leden komen uit verschillende landen. „Tijdens het zingen klinkt soms Spaans, Russisch en Engels door elkaar.”

Volk van het lijden

Een vrouwenprojectkoor onder leiding van Mariëlle Heidekamp zong donderdag Hebreeuwse psalmen en liederen. Evangelist Dekker wees op de weemoed die in de melodieën doorklinkt. „Het Joodse volk heeft veel geleden. Dat hoor je; de melodieën zijn vaak in mineur.”

Dekker vergadert maandelijks met de voorgangers van andere Messiasbelijdende gemeenten in Israël. Ze bespreken onder meer de belijdenisgeschriften die structuur aan de gemeenten moeten geven.

De verklaring van Matthew Henry over de psalmen wordt vertaald; het eerste deel is inmiddels verschenen, het tweede wordt komend jaar verwacht. Een Arabische vertaling van Bunyans Christen- en Christinnereis, met annotatie van César Malan, wordt na zo’n 150 jaar herdrukt, samen met de Heilige Oorlog en voorzien van tekeningen van Rino Visser.

Oude Alex

„Als de Heere werkt, wie zal het keren?” zei deputaat ds. J. B. Zippro in zijn slotwoord. Hij haakte in op het verhaal van „oude Alex” dat M. J. M. Dekker-Daudey vertelde. Het ging over een inmiddels overleden lid van de Nazarethse gemeente. „Bid tot God of Hij je vrouw beter maakt”, zei een Nederlandse vrijwilligster in het ziekenhuis tegen deze Jood toen zijn vrouw ernstig ziek was door tyfus. En hij bad: „Als U echt bestaat, wilt U haar beter maken?”

De volgende morgen kreeg hij in het ziekenhuis te horen dat de situatie wonderlijk ten goede was gekeerd. Dit voorval, en de lectuur die Alex kreeg aangereikt, werden aan zijn hart gezegend. Toen hij christen werd, vroeg zijn vrouw echtscheiding aan, ondanks het feit dat haar eigen genezing de oorzaak van de verandering in het leven van haar man was.

Tot op hoge leeftijd bleef hij getuigen van Gods leiding in zijn leven. Na Alex’ begrafenis kreeg evangelist Dekker gelegenheid dat verhaal aan Alex’ kleinkinderen te vertellen. Zo hoorden ze voor het eerst over zijn wonderlijke ontsnapping uit het door de nazi’s onder controle gebrachte Oostenrijk, zijn ruige leven in Bolivia, zijn huwelijk in Chili en zijn bekering in Israël.

Boston

De Roemeense predikant ds. I. L. Zöld vertelde tijdens de Israëldag over zijn evangelisatiewerk in de grote Joodse gemeenschap in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Daarvoor is hij in deeltijd in dienst van het deputaatschap.

Moeizaam worden contacten gelegd. Soms zijn er verblijdende ontwikkelingen, zei de predikant. „Een seculier Joodse debatclub geeft me de komende tijd de gelegenheid ”De kunst van mensen vangen” van Thomas Boston te bespreken.”

Andere keren lijkt de arbeid nutteloos. „In tijden van Jesaja 6 is me echter tot veel troost: temidden van moeilijke omstandigheden werd hij geroepen te spreken, in opzien tot God. Bid voor ons werk.”