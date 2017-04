Europees Hof wijst klacht tegen Duitse kerkbelasting af

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft verschillende klachten die waren ingediend tegen de Duitse kerkbelasting terugverwezen naar. Het hof oordeelde woensdag dat de religievrijheid wel „ingeperkt is, maar niet aangetast.”

Duitsers die aangesloten zijn bij een kerk betalen een heffing die afhankelijk is van hun inkomen. Het geld gaat naar het geselecteerde kerkgenootschap. Kerken betalen daarvan vooral hun gebouwen en het onderhoud.

De zaak was onder anderen aangespannen door een niet-religieuze man die vanwege het kerklidmaatschap van zijn vrouw meer belasting moest betalen.

Andere aanklachten met betrekking tot de kerkbelasting verklaarde het hof onontvankelijk. De aanklagers zouden volgens het hof ook gewoon uit de kerk kunnen treden.

De Evangelische Kerk in Duitsland is blij met de uitspraak omdat de uitspraak nogmaals onderstreept dat het lidmaatschap van een kerk bepalend is voor het al dan niet betalen van de kerkbelasting. Dat vindt de kerk de juiste lijn.

Door een wijziging in de wetgeving is het sinds 2014 voor Duitsers eenvoudiger om deze kerkbelasting (Kirchensteuer) niet langer te betalen.

De komende drie maanden kunnen de betrokkenen nog in beroep gaan.