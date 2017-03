Europarlementariërs schrijven brief aan Pakistaanse president: Laat Asia Bibi vrij

Europarlementariër Van Dalen (ChristenUnie-SGP) heeft samen met Dr. Syed Kamall –moslim, Brits Europarlementariër en voorzitter van de Europese ECR-fractie– een brief geschreven aan president Mamnoon Hussain van Pakistan. Zij roepen hem op zich voluit in te zetten voor een eerlijke rechtsgang voor Asia Bibi en voor haar spoedige vrijlating.

De Pakistaanse christin Asia Bibi werd in 2010 veroordeeld tot de dood door ophanging, nadat collega’s haar hadden beschuldigd van godslastering. Ze zou de profeet Mohammed beledigd hebben. De moeder van vijf kinderen wacht nu al jaren in de dodencel.

Het gerechtshof van Lahore bevestigde op 16 oktober 2014 de doodstraf. Na een jarenlange vertraging zou het beroep van Asia Bibi op 13 oktober 2016 voor het Pakistaanse Hooggerechtshof komen. De hoogste rechter in Pakistan deed echter ook toen geen uitspraak.

De officiële reden voor dat nieuwe uitstel was dat één van de drie rechters zich ter plekke heeft afgemeld, omdat hij eerder rechter in de zaak Mumraz Qadri is geweest. Qadri was de lijfwacht die Salman Taseer, de gouverneur van de Punjab die Asia in haar cel heeft bezocht, in januari 2011 vermoordde. De rechter vond beide zaken te nauw met elkaar verbonden.

Vermoed wordt dat bij zijn besluit meespeelde dat er in de rechtszaal tientallen moslimextremisten en hun leiders op de voorste banken zaten. Zij zouden hebben geroepen de rechters en hun families te weten te vinden.

Er is in oktober 2016 geen datum bekendgemaakt voor een nieuwe zitting van het Hooggerechtshof. In de brief aan de president verzoeken Van Dalen en Kamall president Mamnoon Hussain, spoedig een nieuwe rechter te benoemen, zodat het Hooggerechtshof een nieuwe zitting over de zaak kan houden.

Een kopie van hun brief hebben Van Dalen en Kamall ook gestuurd aan de ambassadeur Cautain, ambassadeur van de Europese Unie in Pakistan. Hierdoor kan de ambassadeur in een direct gesprek met de president de brief aan hem overhandigen en toelichten.

Van Dalen roept iedereen op te blijven bidden voor Asia Bibi. „Voor haar vrijlating, maar ook voor haar huidige situatie in die cel in Pakistan.”