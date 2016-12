Eerste nieuwsbrief diaconaal gastenhuis de Oase Ouddorp

Diaconaal gastenhuis de Oase Ouddorp heeft vrijdag zijn eerste nieuwsbrief verspreid. Met ”Oase Nieuws” wil de organisatie de betrokken achterban „informeren, inspireren, binden” en „harten raken.”

Het thema van deze Oase Nieuws is ”De eerste”. De nieuwsbrief beschrijft het ontstaan van de Oase, de opening in 2013, en de jaren daarna. Het bestuur schrijft over zijn werk en een vrijwilliger komt aan het woord.

De Oase is een diaconaal project van de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. De Oase heeft het Keurmerk Christelijke Zorg.