Een kandelaar voor Nieuw-Beijerland

Massief rijst het kerkgebouw, met zijn 30 meter hoge toren, op. Het lijkt het einde van de Wilhelminastraat te markeren, maar bevindt zich daar nog áchter, in de nieuwbouwwijk. Volgende week zaterdag, 4 maart, neemt de gereformeerde gemeente van Nieuw-Beijerland haar nieuwe bedehuis in gebruik.

Tot dat moment komt de gemeente samen in de kerk aan de Middelstraat. „Oorspronkelijk een schuurkerk”, zegt Johan Izelaar, voorzitter van de bouwcommissie. „In de loop van de tijd is de kerkzaal meerdere keren naar achteren uitgebreid. Maar het gebouw dateert uit 1958, en je merkte toch dat het oud werd.” Inmiddels is „voor 99 procent” zeker dat de oude kerk tegen de vlakte gaat.

De eerste plannen voor nieuwbouw ontstonden in 2007. „We kwamen voor de keuze te staan: uitbreiding en groot onderhoud, waarbij je algauw over 1,5 à 2,5 miljoen euro praat, of een nieuwe kerk.”

Boomgaard

Het werd het laatste. In de nieuwbouwwijk Aan de Kreek verrezen een pastorie en een kerk met ruim 800 zitplaatsen – de huidige telt er zo’n 700. Eromheen ligt een flink parkeerterrein. Totale bouwkosten: 6,7 miljoen euro.

„Parkeerruimte hadden we tot nu toe amper”, geeft Izelaar aan. „Misschien leuk om te weten: het terrein heeft de structuur van een boomgaard gekregen. Vroeger lagen hier boomgaarden. De straatnamen in deze wijk hebben daarom ook iets met ”gaard” erin gekregen.”

RoosRos Architecten uit Oud-Beijerland tekende voor het ontwerp van de nieuwe kerk, aan de Dorpsgaard. In een van de zalen pakt projectleider Arie-Willem de Winter de schetsen erbij. „De kerkzaal is zo ingericht dat iedereen vanaf zijn plaats een gelijkwaardige blik op de preekstoel heeft.” Izelaar: „De gemeente is straks echt rond het Woord geschaard.”

Veel aandacht werd er besteed aan de entree en –ruime– ontmoetingshal. Van daaruit is er toegang tot de kerkzaal, maar ook tot de catechisatielokalen, de consistoriekamer, de technische ruimte, de opbaarruimte. „Alles bevindt zich onder één dak”, zegt De Winter. „Dat begint laag, boven de entree, en loopt schuin op.”

Overal is ledverlichting aangebracht; van digitale mogelijkheden werd eveneens volop gebruikgemaakt. Her en der hangen digiborden; ook de psalmborden voor in de kerk zijn digitaal. „Scheelt me ’s zondags voortaan een hoop werk”, zegt Izelaar, parttimekoster.

Licht

De kerk kreeg ook een naam: De Kandelaar. „Naar verluidt waren we de enige kerk in de classis die nog geen naam had”, zegt ouderling A. J. van Rijs. De naam verwijst in de eerste plaats naar „Christus, het Licht der wereld. Daarnaast is hij een beeld van de kerk, die geroepen is om licht te verspreiden. Zo hopen we dat onze gemeente een kandelaar zal zijn voor Nieuw-Beijerland. Want daar gaat het toch om. We hopen dat de Heere de verkondiging van Zijn Woord in deze nieuwe kerk wil gebruiken om nieuwelingen in Sion geboren te doen worden en Gods volk onderwijs te geven.”

Kunstenaar Arie van der Spek, diaken van de gemeente, ging met het beeld van de kandelaar –vanuit Zacharia 4– aan de slag. Niet alleen ontwierp hij een gemeentezegel, ook twee metershoge glasramen die aan weerszijden van de kansel komen. „De preekstoel vormt straks eigenlijk het middelpunt van een zevenarmige kandelaar”, wijst Izelaar. „Met de beide ramen als uiteinden daarvan. In een fabriek in Brabant zullen, als Van der Spek gereed is, duizenden stukjes glas worden gesmolten.”

Orgel

De bedoeling is dat de twee ramen dit najaar worden geplaatst, tegelijk met het Gradussenorgel, afkomstig uit de Sint-Calixtusbasiliek in Groenlo. Adema’s Kerkorgelbouw zal het tweeklaviers instrument (25 stemmen) in Nieuw-Beijerland opbouwen. Het komt achter een front dat afkomstig is uit de voormalige gereformeerde kerk van Halfweg.

De toren van De Kandelaar krijgt ook nog een uurwerk. En een luidklok? „Vooralsnog zit dat er niet in.”

---

Knechtjes en meisjes op de straten

De gereformeerde gemeente in Nieuw-Beijerland werd rond 1859 gesticht door ds. L. G. C. Ledeboer, vermeldt een plaquette in de hal. Daarmee is ze een van de oudste gemeenten binnen de Gereformeerde Gemeenten (GG).

Op dit moment telt de gemeente 806 leden, van wie de helft doopleden. Lange tijd was ze veel kleiner. In 1907 gingen slechts 18 leden mee in de Vereniging waaruit de GG ontstonden, het merendeel werd oud gereformeerd. Nog altijd wordt in Nieuw-Beijerland dan ook de preek van –waarschijnlijk– ds. H. Kieviet (in 1911?) gememoreerd waarin hij in Zacharia 8:5 („En de straten dier stad zullen vervuld worden met knechtjes en meisjes, spelende op haar straten”) een belofte voor het Hoeksche Waardse dorp zag.

Predikant van de gemeente is, sinds mei 2007, ds. A. Vermeij.