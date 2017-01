Duitse student krijgt levenslang voor moord op christen

De rechtbank in de Duitse stad Freiburg heeft maandag een 25-jarige student veroordeeld tot levenslange gevangenschap wegens moord op een christelijke huisgenote.

Volgens de rechter handelde de dader uit haat tegen het christelijk geloof. De vrouw, die met messteken om het leven werd gebracht, had zich negatief uitgelaten over onder meer abortus en relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht. De dader heeft een persoonlijkheidsstoornis, maar dat was volgens de rechter geen reden om hem een lichtere straf te geven.