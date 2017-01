Duitse protestanten bezoeken paus vanwege Reformatieherdenking

Een delegatie Duitse protestanten brengt op 5 en 6 februari namens de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) een bezoek aan paus Franciscus in Rome in het kader van 500 jaar Reformatie.

Ook de voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie zal de audiëntie bijwonen. De EKD streeft naar een oecumenische herdenking van het Reformatiejubileum en loopt op de weg daarnaartoe samen op met de Rooms-Katholieke Kerk. Raadsvoorzitter Heinrich Bedford-Strohm ziet de ontmoeting met paus Franciscus als een nieuwe mijlpaal in dit proces. Hij speekt van een „innige relatie” en „wederzijdse waardering” tussen de kerken, „in een land dat de scheiding van de Reformatie teweegbracht.”

De anglicaanse aartsbisschoppen van Canterbury en York hebben gisteren met het oog op de huidige Week van Gebed –die dit jaar in het teken staat van 500 jaar Reformatie– een verklaring uitgebracht. Ze geven aan dat veel christenen dankbaar zijn voor de zegeningen van de Reformatie en noemen daarbij de duidelijke verkondiging van het Evangelie van genade en de beschikbaarheid van de Bijbel in de eigen taal.

Ook refereren de aartsbisschoppen Welby en Sentamu aan de verdeeldheid die vijf eeuwen geleden in de kerk ontstond. waarna christenen elkaar vervolgden en doodden. Hun verklaring besluit met een oproep tot eenheid rondom „dat wat de reformatoren in het centrum van ieders leven wilden plaatsen, namelijk het eenvoudige vertrouwen op Jezus Christus. Dit jaar is een tijd van vernieuwing van ons geloof in Christus.”