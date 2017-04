Duitse Expertenkreis Antisemitismus: Stel coördinator aan ter bestrijding Jodenhaat

Joden in Duitsland voelen zich in toenemende mate bedreigd door antisemitisme, met name vanuit de hoek van rechtspopulisten en moslims. De Duitse regering zou er goed aan doen een coördinator te benoemen die de bestrijding van antisemitisme krachtig ter hand neemt.

Dat schrijft de onafhankelijke ”Expertenkreis Antisemitismus” in haar tweede rapport. Het eerste verscheen in 2011.

De groep deskundigen beschrijft vooral hoe „Joden en Jodinnen” antisemitisme in de Duitse samenleving zélf ervaren, ook op sociale media. „Dat verschilt namelijk nogal van hoe de niet-Joodse meerderheid daar tegenaankijkt.”

Op 14 juni heeft in Berlijn een officiële bijeenkomst plaats naar aanleiding van het nieuwe rapport van de Expertenkreis.

Klik hier voor het rapport van de Expertenkreis Antisemitismus op de website van de Duitse Bondsdag.

