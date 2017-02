Ds. W. Scheele door gkv Arnhem in ere hersteld

De in 1986 overleden ds. W. Scheele, die in 1969 door de gereformeerde kerk vrijgemaakt (gkv) in Arnhem werd geschorst, heeft postuum eerherstel gekregen.

Dat schreef het Nederlands Dagblad dinsdag. In een brief heeft de kerkenraad van de Arnhemse gkv vorig jaar aan de familie Scheele laten weten dat de predikant eerherstel zou krijgen.

Ds. Scheele werd geschorst na een meningsverschil over een tuchtzaak in de gemeente. Hij werd daarna Nederlands gereformeerd. Het eerherstel betekent veel voor de familie, stelt de predikant van de gkv in Arnhem, ds. G. Hutten.

De rehabilitatie van de predikant zal worden gemarkeerd met een avondmaalsviering op 12 maart.

