Ds. W. M. van der Linden doet intrede in hhg IJsselmuiden-Grafhorst

Ds. W. M. van der Linden is zondagochtend bevestigd als predikant van de hersteld hervormde gemeente te IJsselmuiden-Grafhorst. Hij was predikant in de hersteld hervormde gemeente van ’s Grevelduin-Vrijhoeve-Capelle.

De bevestigingsdienst werd geleid door ds. K. ten Klooster, emeritus predikant uit Ridderkerk. De tekst van de prediking was Maleachi 2:7. In de intrededienst preekte ds. Van der Linden over Efeze 6:19-20.

De predikant werd toegesproken door burgemeester B. Koelewijn namens de burgerlijke gemeente Kampen, door ds. H. Lassche namens classis Noord en door ouderling D. Heldoorn namens de kerkenraad en de gemeente.

De hersteld hervormde gemeente IJsselmuiden-Grafhorst is na het vertrek van ds. J. C. den Toom wegens emeritaat vierenhalf jaar vacant geweest.

