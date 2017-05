Ds. W. de Vries (PKN) overleden

Ds. W. de Vries, emeritus predikant binnen de Protestantse kerk in Nederland (PKN), is op 12 mei overleden.

Willem de Vries werd op 15 oktober 1926 geboren in Borger. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1960 gereformeerd predikant in Oude en Nieuwe Bildtzijl. Daarna werd hij in 1964 predikant te Bedum en in 1971 te Amersfoort. In 1983 werd ds. De Vries geestelijk verzorger van het Ikaziaziekenhuis in Rotterdam. De predikant ging in 1991 met emeritaat. Van hem verschenen drie bundels met columns over het ziekenhuispastoraat.